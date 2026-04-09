  • Реакция Губерниева на кубковую победу «Спартака» над «Зенитом»

Реакция Губерниева на кубковую победу «Спартака» над «Зенитом»

Вчера, 14:22
4

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» над «Зенитом».

8 апреля красно-белые победили «Зенит» (0:0, по пенальти 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартаковцы молодцы! От души поздравляю!

Теперь матч с ЦСКА! Буду обозревать его! Главное – не так, как в перерыве 15 лет назад… Про тот перерыв нынче легенды слагают! Вот уж перерыв был! Перерывище!» – вспомнил Губерниев эпизод из матча 2011 года, когда, работая в студии в перерыве, журналист назвал на тот момент вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева «говном».

  • «Спартак» примет ЦСКА 6 мая.
  • Обе команды борются за топ-5 РПЛ.
  • Суперфинал Кубка состоится в «Лужниках» 24 мая.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Кубок Спартак Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
Судья молодец, что дотащил до серии пенальти.
Интерес
Интерес
Вся надежда на то, что до финала ты обанкротишься и тебя не допустят к эфиру.
evgevg13
evgevg13
Губа уже перекрасилась...
