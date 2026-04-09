Реакция Губерниева на кубковую победу «Спартака» над «Зенитом»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» над «Зенитом».

8 апреля красно-белые победили «Зенит» (0:0, по пенальти 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартаковцы молодцы! От души поздравляю!

Теперь матч с ЦСКА! Буду обозревать его! Главное – не так, как в перерыве 15 лет назад… Про тот перерыв нынче легенды слагают! Вот уж перерыв был! Перерывище!» – вспомнил Губерниев эпизод из матча 2011 года, когда, работая в студии в перерыве, журналист назвал на тот момент вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева «говном».