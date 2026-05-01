Глава палестинского футбола объяснил свой демарш на конгрессе ФИФА

Президент Палестинской футбольной федерации Джибриль Раджуб прокомментировал свое поведение.

Раджуб на конгрессе ФИФА проигнорировал просьбу главы организации Джанни Инфантино.

Инфантино просил Раджуба подойти поближе к вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману.

Планировалось рукопожатие и совместное фото, но глава палестинского футбола отказался.

«Человек, который выступал от имени Израиля, даже не обратил внимания на страдания людей, на то, что происходит. Он пытается обелить уродливое лицо этого израильского правительства. Геноцид, этнические чистки.

Нам пришлось приостановить всю спортивную деятельность из-за израильской оккупации, удушения, ограничений, убийств, арестов и так далее.

Я думаю, что у Джанни [Инфантино] есть право пытаться наводить мосты. У него есть право пытаться объединять людей. Но, возможно, он понимает ситуацию, однако не знает всей глубины страданий палестинского народа и палестинской спортивной семьи.

Для меня спорт – это спорт. И это кодекс поведения, которого я должен придерживаться. Но если другая сторона представляет преступника [имеется ввиду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху], и выступает в Конгрессе ФИФА от его имени, будто [Нетаньяху] – это Мать Тереза? Как я могу пожать руку или сфотографироваться с таким человеком?» – сказал Раджуб.