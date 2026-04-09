Экс-судья Николаев оценил эпизод с фолом Денисова в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что судья должен был показывать вторую желтую карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову в матче FONBET Кубка России с «Зенитом».
На 57‑й минуте игрок красно-белых, получивший предупреждение в первом тайме желтую карточку, нарушил правила на вингере петербуржцев Андрее Мостовом. Арбитр Артем Чистяков зафиксировал фол, ограничившись устным предупреждением.
«Это очевидная вторая желтая карточка, которую не увидел арбитр. Всегда возникает в такой ситуации вопрос: для чего играет в такой манере игрок, который уже имеет карточку. Он должен быть аккуратен и ответственен за свои действия», – сказал Николаев.
- Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 0:0, а затем «Спартак» победил по пенальти 7:6.
- Красно-белые прошли дальше и сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»