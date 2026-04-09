Экс-судья Николаев оценил эпизод с фолом Денисова в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что судья должен был показывать вторую желтую карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову в матче FONBET Кубка России с «Зенитом».

На 57‑й минуте игрок красно-белых, получивший предупреждение в первом тайме желтую карточку, нарушил правила на вингере петербуржцев Андрее Мостовом. Арбитр Артем Чистяков зафиксировал фол, ограничившись устным предупреждением.

«Это очевидная вторая желтая карточка, которую не увидел арбитр. Всегда возникает в такой ситуации вопрос: для чего играет в такой манере игрок, который уже имеет карточку. Он должен быть аккуратен и ответственен за свои действия», – сказал Николаев.