Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин высказался о незабитом Эсекьелем Барко пенальти в кубковом матче с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти).

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.

Арбитр Артем Чистяков на 40-й минуте зафиксировал фол со стороны вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке москвичей Эсекьеле Барко в штрафной хозяев. 11-метровый решил исполнить сам аргентинец.

«Удар Барко с пенальти можно объяснить нервозностью, которая читалась во многих действиях игроков красно-белых. Команда как будто перегорела. Да и сам пенальти – легковесный, назовем это так», – написал Борзыкин.