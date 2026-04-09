Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»

Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»

Вчера, 17:51
10

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин высказался о незабитом Эсекьелем Барко пенальти в кубковом матче с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти).

  • Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).
  • Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.
  • Арбитр Артем Чистяков на 40-й минуте зафиксировал фол со стороны вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке москвичей Эсекьеле Барко в штрафной хозяев. 11-метровый решил исполнить сам аргентинец.

«Удар Барко с пенальти можно объяснить нервозностью, которая читалась во многих действиях игроков красно-белых. Команда как будто перегорела. Да и сам пенальти – легковесный, назовем это так», – написал Борзыкин.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775748742
Хватит придумывать благопристойные причины удара пижона.Главнюк со мной солидарен, исполнив Барко небольшое наказание, в виде замены,казавшейся необъяснимой ранее.
Ответить
anatolich72
1775750506
Чушь
Ответить
andr45
1775750537
Если удар в лицо в штрафной площадке не нарушение правил, то что же по мнению этого жирного болвана является нарушением правил?) И почему этот злобствующий спартакофоб, по мнению БОМБАРДИРА, считается «проспартаковским»? Для меня загадка) А как он со своими присными издевался над Федуном, Тедеско, Ваноли, Абаскалем, Станковичем, Эшуортом, Рассказовым, Максименко и т.д. Один раз попробовал что-то вякнуть про «Zenitе», так его моментально прижучили, что он в штаны изрядно наложил и вынужден был выкинуть, так как стирке они не подлежали))
Ответить
Dimaz 10
1775751836
Всё гораздо проще: хотел бить одно, а в процессе засомневался. Когда решил всё-таки бить в угол уже просто не было времени, бил из под себя и не довернул голеностоп. Нервозность, несобранность и расконцентрация
Ответить
za logiku
1775752027
Такое же нелепое...
Ответить
sochi-2013
1775763899
Херня. Хотел показать какой он крутой. Вратаря положить в угол и вот так закатить.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 