Эмоциональная реакция фанатов «Зенита» на вылет от «Спартака»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на кубковое поражение от «Спартака».
«ЮБИЛЕЙНО И С ПЕНАЛЬТИ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.
Сегодня был максимально плохой день. Из тех, которые обязательно ждут вас раз в год и вообще все плохое, что может случиться, пошло не так.
Очевидно, что закончиться он должен был именно так.
Правда, в итоге в Петербурге у кого-то день был еще хуже – это Даня Кондаков.
Что касается судейства... Ну, вы сами все видели. Возможно, футбольному клубу «Зенит» вместо проката премьер своих сериалов в Москве стоит почаще рассказывать про уважение в медиа. Но это мелочи жизни, футбол сегодня был плох не по этой причине.
В очередной раз команды в Петербурге не забили с игры за 90 минут матча – пятый матч подряд.
По «Зениту» – все очень плохо. Ужасно. Отвратительно. Как теплое пиво и манная каша, особенно если это скомбинировать.
Индульгенция за просмотренное возможна только разгромом в воскресенье. Именно разгромом, чтоб от души – иначе никак», – написали болельщики.
- В РПЛ «Зенит» занимает 2-е место с 51 очком после 23 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
- Команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге 12 апреля.
- «Спартак» в следующем кубковом раунде примет ЦСКА.