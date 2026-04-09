Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эмоциональная реакция фанатов «Зенита» на вылет от «Спартака»

Эмоциональная реакция фанатов «Зенита» на вылет от «Спартака»

Вчера, 14:44
43

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на кубковое поражение от «Спартака».

«ЮБИЛЕЙНО И С ПЕНАЛЬТИ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.

Сегодня был максимально плохой день. Из тех, которые обязательно ждут вас раз в год и вообще все плохое, что может случиться, пошло не так.

Очевидно, что закончиться он должен был именно так.

Правда, в итоге в Петербурге у кого-то день был еще хуже – это Даня Кондаков.

Что касается судейства... Ну, вы сами все видели. Возможно, футбольному клубу «Зенит» вместо проката премьер своих сериалов в Москве стоит почаще рассказывать про уважение в медиа. Но это мелочи жизни, футбол сегодня был плох не по этой причине.

В очередной раз команды в Петербурге не забили с игры за 90 минут матча – пятый матч подряд.

По «Зениту» – все очень плохо. Ужасно. Отвратительно. Как теплое пиво и манная каша, особенно если это скомбинировать.

Индульгенция за просмотренное возможна только разгромом в воскресенье. Именно разгромом, чтоб от души – иначе никак», – написали болельщики.

  • В РПЛ «Зенит» занимает 2-е место с 51 очком после 23 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
  • Команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге 12 апреля.
  • «Спартак» в следующем кубковом раунде примет ЦСКА.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Avitaminoz
1775741876
Манная каша збс! Не трогайте! Особенно без комочков если :)
Ответить
Volrad777
1775742058
Болеем за краснодар
Ответить
Volrad777
1775742120
Как болельщик краснодара вчера очень переживал за спартак молодцы с победой
Ответить
шахта Заполярная
1775746318
А вы знаете, что зинит народная команда. Доказательство. Когда зинит проигрывает, то радуется вся страна.
Ответить
Dimaz 10
1775746804
Ещё никогда в жизни я не болел за Краснодар так, как буду в ближайшем матче. То унылое говнище, которое показала вчера команда с берегов Невы, это квинтэссенция несоразмерности вложений народных денег в сборную охеревших от собственной значимости бразильских пешеходов. Даже десятерные премиальные не могут сподобить этих, с позволения сказать спортсменов, показать хоть что-то, отдалённо напоминающее чемпионский футбол. И не надо ныть про судейство. Два выхода один на один не судьи не забили и пенальти мазали тоже не они. Вот уж действительно- позор Российского футбола. А позор не может и не должен быть чемпионом.
Ответить
Strig
1775749152
джон джон... джон дуран... ОДНАКО... только за БЫКОВ!
Ответить
Павелий
1775751372
Кафешка, а почему вы про судейство только сейчас пишете? Вчера как раз оно было нормальным.
Ответить
Бумбраш
1775752841
Ночлежка пробухалась,просыпалась,похмелилась и а эфир..опоздали, ребятишки,идите дальше горе заливайте
Ответить
Shtthfckup
1775753888
У кого что, а у Ночлежки каша с пивом. Какой тренер (ни рыба, ни мясо), такой и клуб.
Ответить
vvv123
1775756676
Семака на пенсию, вот и весь разговор!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 