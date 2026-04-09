Эмоциональная реакция фанатов «Зенита» на вылет от «Спартака»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на кубковое поражение от «Спартака».

«ЮБИЛЕЙНО И С ПЕНАЛЬТИ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.

Сегодня был максимально плохой день. Из тех, которые обязательно ждут вас раз в год и вообще все плохое, что может случиться, пошло не так.

Очевидно, что закончиться он должен был именно так.

Правда, в итоге в Петербурге у кого-то день был еще хуже – это Даня Кондаков.

Что касается судейства... Ну, вы сами все видели. Возможно, футбольному клубу «Зенит» вместо проката премьер своих сериалов в Москве стоит почаще рассказывать про уважение в медиа. Но это мелочи жизни, футбол сегодня был плох не по этой причине.

В очередной раз команды в Петербурге не забили с игры за 90 минут матча – пятый матч подряд.

По «Зениту» – все очень плохо. Ужасно. Отвратительно. Как теплое пиво и манная каша, особенно если это скомбинировать.

Индульгенция за просмотренное возможна только разгромом в воскресенье. Именно разгромом, чтоб от души – иначе никак», – написали болельщики.