Умяров – о стычке с игроками «Зенита»: «Подбежали и без причины начали нас отгонять»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о конфликте с игроками «Зенита».
Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).
– Наиль, что произошло?
– Я ничего не понял. Мы начали праздновать друг с другом, и тут подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Я никого не толкал.
– Был какой-то конфликт с Луисом Энрике и Венделом?
– Лучше спросить у них. Они говорили, что нужно идти к своим трибунам и отмечать у них. Но мы не выбираем место, где нужно праздновать гол, который вывел нас в следующий этап.
- После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.
- «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «Российская газета»