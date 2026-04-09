Умяров – о стычке с игроками «Зенита»: «Подбежали и без причины начали нас отгонять»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о конфликте с игроками «Зенита».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

– Наиль, что произошло?

– Я ничего не понял. Мы начали праздновать друг с другом, и тут подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Я никого не толкал.

– Был какой-то конфликт с Луисом Энрике и Венделом?

– Лучше спросить у них. Они говорили, что нужно идти к своим трибунам и отмечать у них. Но мы не выбираем место, где нужно праздновать гол, который вывел нас в следующий этап.