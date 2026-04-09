Дмитриев прокомментировал конфликт игроков после матча с «Зенитом»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал перепалку игроков после матча с «Зенитом».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

«Не знаю, что случилось. Мы праздновали победу с болельщиками, а к нам подошли: «Уходите отсюда», – сказал Дмитриев.