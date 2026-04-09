КДК рассмотрит эпизод с попаданием бутылки в Угальде

9 апреля, 11:53
15

Комиссар РФС на матче вторго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7) зафиксировал в своeм рапорте инцидент после окончания игры.

Одна из пластиковых бутылок, брошенных с трибуны, попала в голову нападающему красно-белых Манфреду Угальде.

Инцидент будет рассмотрен на следующем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которое запланировано на 16-17 апреля.

  • После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.
  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Еще по теме:
Аршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге 38
«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко 8
anatolich72
1775727770
Кулюторная "столица"!
Ответить
Цугундeр
1775728610
))) Не стой под Стрелой, когда работает кран!)) Это ещё придурочным провокаторам креслом не прилетело..)
Ответить
Сам_себе_сказал
1775729618
не убило и ладно...
Ответить
WE ARE FOR PETER
1775730824
Дебилы блин наверняка с тушинского сектора бросили, это их стиль, накакать и в кустики , это не мы !!! Промес такая же сволочь был и болельщики на выездах красно-белые такие, нагадят и прячутся за спины своих же а те получают от ОМОНа
Ответить
...уефан
1775731278
...глорошакалы, Сэр!...
Ответить
Интерес
1775731779
Штрафовать не надо, исключить из РПЛ, и все дела...
Ответить
Strig
1775731898
закрыть этих болел до конца сезона и на пустой бо.мжарене пусть играет ЗПРФ
Ответить
ziborock
1775732595
Только бом-жи после драки машут кулаками..... по воздуху!)))
Ответить
evgevg13
1775735599
Дисква команды на следующие три матча. Плюс ещё на два за кричалки до матча. Заткнутся надолго.
Ответить
zigbert
1775749190
Расследование необходимо. Надо уметь и проигрывать.
Ответить
Главные новости
Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»
22:33
ФотоСоболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения
22:26
7
Мусаев оценил ничью «Краснодара» с «Зенитом»
22:20
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»
22:06
5
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
21:56
8
Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»
21:42
29
Карасев объяснил, почему удалил Педро
21:41
9
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
21:37
12
РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1
21:31
140
ФотоКарасев удалил Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
21:17
10
Все новости
Все новости
ВидеоАршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
16:14
Аршавин дал новое определение «Спартаку»
14:21
8
«Это позор»: экс-зенитовец пристыдил форварда команды Дурана
09:24
15
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге
Вчера, 20:35
38
Быстров предостерег «Спартак»: «Будут обосранные ходить»
Вчера, 15:31
19
Видео«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко
Вчера, 15:00
8
Помазун объяснил, как ему удалось отразить два пенальти в серии с «Зенитом»
Вчера, 12:58
5
ВидеоПомазун встал на защиту Барко: «Это не понты»
Вчера, 09:29
7
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10 апреля
28
Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
10 апреля
27
Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»
10 апреля
4
Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»
10 апреля
27
Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
10 апреля
9
Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти
10 апреля
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»
10 апреля
29
Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко
9 апреля
ВидеоБарко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»
9 апреля
12
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
9 апреля
5
Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»
9 апреля
7
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям
9 апреля
44
Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»
9 апреля
8
Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
2
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке
9 апреля
3
Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»
9 апреля
5
Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
10
ВидеоЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша
9 апреля
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
9 апреля
3
Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом»
9 апреля
5
Все новости
