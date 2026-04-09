КДК рассмотрит эпизод с попаданием бутылки в Угальде

Комиссар РФС на матче вторго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7) зафиксировал в своeм рапорте инцидент после окончания игры.
Одна из пластиковых бутылок, брошенных с трибуны, попала в голову нападающему красно-белых Манфреду Угальде.
Инцидент будет рассмотрен на следующем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которое запланировано на 16-17 апреля.
- После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.
- «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
