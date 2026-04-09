Семак назвал причину замены Дурана в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему убрал с поля Джона Дурана на 61-й минуте кубковой игры со «Спартаком».
Вместо арендованного зимой колумбийца на замену вышел Александр Соболев.
– Как оцените игру Дурана? Заменили его, потому что были им недовольны?
– Плановая замена. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.
- Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
- «Зенит» вылетел из турнира.
Источник: «Матч ТВ»