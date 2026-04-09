Семак назвал причину замены Дурана в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему убрал с поля Джона Дурана на 61-й минуте кубковой игры со «Спартаком».

Вместо арендованного зимой колумбийца на замену вышел Александр Соболев.

– Как оцените игру Дурана? Заменили его, потому что были им недовольны?

– Плановая замена. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.