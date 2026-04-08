«Спартак» выиграл серию пенальти впервые за 32 года

«Спартак» прервал сразу две неудачные серии в кубковой игре с «Зенитом».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

Спартаковцы победили по пенальти впервые с 1994 года. За 32 предыдущих года они восемь раз уступали, когда исход противостояния решался в серии 11-метровых.

В 2007 году «Спартак» проиграл «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м – ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м – «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м – «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м – «Зениту» (0:0, 2:4), в 2025-м – «Динамо Мх» (1:1, 3:4).

Кроме того, красно-белые взяли верх над «Зенитом» в Санкт-Петербурге впервые с 2012 года.