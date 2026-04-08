⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти

«Спартак» стал вторым финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Красно-белые обыграли «Зенит» на «Газпром Арене» по пенальти после нулевой ничьей в основное время.

На 44-й минуте Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

В серии пенальти у спартаковцев не забил Манфред Угальде, у зенитовцев – Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» вылетел из Кубка России.