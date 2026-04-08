Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команды не отметились забитыми голами.

У «Краснодара» красную карточку получил полузащитник Александр Черников в компенсированное время второго тайма. Он удалился во второй встрече подряд.

Дата ответного матча будет определена позднее.

У «Динамо» четыре матча подряд без побед.