Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команды не отметились забитыми голами.
У «Краснодара» красную карточку получил полузащитник Александр Черников в компенсированное время второго тайма. Он удалился во второй встрече подряд.
Дата ответного матча будет определена позднее.
У «Динамо» четыре матча подряд без побед.
Россия. Кубок. Финал (Путь РПЛ)
Динамо - Краснодар - 0:0 (0:0)
Удаления: нет - В. Пальцев, 42; А. Черников, 90+1.
