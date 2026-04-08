Федотов разобрал пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил правомерность пенальти в кубковой игре между «Зенитом» и «Спартаком».

Команды встречаются во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Эсекьеля Барко.

Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

«Правильно сделал Фeдоров, что позвал Чистякова к монитору. Тот вообще продолжил игру – возможно, не видел всего.

Луис Энрике выставил руку и попал по лицу Барко, мы такие 11-метровые через ВАР уже видели. Это проблема игрока «Зенита», – сказал Федотов.