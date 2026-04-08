Кордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не попал в стартовый состав команды на кубковый матч с «Динамо». В первом тайме колумбиец был на скамейке запасных.

Кордоба руководил действиями партнеров наряду с тренерским штабом.

32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.

Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.

Колумбийский форвард забил 77 голов и сделал 35 ассистов в 146 матчах.

У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.

«Краснодар» лидирует в РПЛ, защищая чемпионский титул, завоеванный в прошлом году.

