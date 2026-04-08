Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от кубковой игры со «Спартаком».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

«Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие.

Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея, не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил, плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.

Пенальти? Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время», – сказал Аршавин.