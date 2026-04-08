  • Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

Вчера, 23:27
6

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от кубковой игры со «Спартаком».

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

«Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие.

Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея, не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил, плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.

Пенальти? Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775680168
Не ной, вы продули.
Ответить
Юбиляр
1775680182
Если такие пенальти ставить нельзя, так не ставьте их НИКОГДА !!! По практике сегодня 100% пенальти и более сомнительные пенальти за отмашку рукой давали !!!
Ответить
oyabun
1775680295
Чему Аршавин удивляется? Карседо можно понять. Наши нападающие сейчас совсем ни о чем, потому тренер и не поставил их на игру. Очень надо летом хоть одного хорошего напа взять. А этих всех можно продавать если будут предложения.
Ответить
neveldomha
1775685570
Стоило упоминать о трёх игроках из-за которых не победили в основное время. Первое - Дуран, после сегодняшнего матча стоит уже завтра вернуть его арабам. А если не возьмут, то доплатить,чтобы забрали второй - Мостовой. Ужасен во всех компонентах. Не способен убежать, обвести и попасть в створ. Полная потеря уверенности и настроения в игре. Третий - Педро. После травмы сам не свой. Видимо сидя на больничном налегал на сладкое. Не будь этого балласта на поле, то не пришлось бы крутить рулетку. Вполне бы могли выйти и Горшков и Ерохин. С крылышками они сыграли отлично.
Ответить
Hector вернулся
1775687268
Гундявый иногда лучше жевать, чем говорить)
Ответить
Hector вернулся
1775687372
Ну как юбилей?))) если быки воткнут ******, можно будет начинать юбилей отмечать
Ответить
