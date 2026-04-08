Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги выигранного кубкового матча с «Зенитом».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

– Игра была достаточно равной, но сумели проявить характер, у этой команды все есть, ей нужно верить в себя.

– Что говорили перед серией пенальти?

– Прежде всего надо было решить, кто будет исполнять пенальти. Это большая ответственность. Пытался вселить в команду веру. Мы показывали своей игрой, что нам все по силам.

Команда выходила на серию с уверенностью, что мы можем пройти дальше. Я доносил им именно это.