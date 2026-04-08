Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги выигранного кубкового матча с «Зенитом».
- Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
- «Зенит» вылетел из турнира.
– Игра была достаточно равной, но сумели проявить характер, у этой команды все есть, ей нужно верить в себя.
– Что говорили перед серией пенальти?
– Прежде всего надо было решить, кто будет исполнять пенальти. Это большая ответственность. Пытался вселить в команду веру. Мы показывали своей игрой, что нам все по силам.
Команда выходила на серию с уверенностью, что мы можем пройти дальше. Я доносил им именно это.
Источник: «Матч ТВ»