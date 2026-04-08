Черданцев прошелся по Барко за незабитый пенальти в ворота «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о пенальти в кубковой игре между «Зенитом» и «Спартаком».

Команды встречаются во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

В конце первого тайма судья Артем Чистяков назначил пенальти за фол Луиса Энрике против Эсекьеля Барко.

Сам аргентинец не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

«Это безобразие. Пижонство, ничем не оправданное в таком матче.

Еще раз повторю, что сказал в репортаже: внимательно смотрел стыковые матчи [отбора ЧМ-2026], где на кону у тебя выход на чемпионат мира, – как били боснийцы в стыках – вот так надо бить пенальти.

Надо не *** [выпендриваться], а бить на силу в угол. Как Карпин бил, например, – под штангу.

Это невозможно взять, даже если вратарь знает, куда летит мяч. А вот эти все…» – заявил Черданцев.