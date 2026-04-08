Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 8 апреля, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Алип, Дркушич, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Луис Энрике, Джон Дуран.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

