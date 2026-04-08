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Игроки «Спартака» едва не подрались между собой

8 апреля, 21:31
3

В эти минуты проходит кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком».

В первом тайме футболисты «Спартака» устроили стычку между собой. Едва не подрались аргентинец Пабло Солари и полузащитник Наиль Умяров. Они вовремя успокоились.

В начале недели болельщики «Зенита» планировали не оскорблять соперника ввиду православной Страстной недели. Однако перед игрой петербуржские любители футбола назвали «свиньей» каждого футболиста из Москвы.

  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Команды встречаются во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • Победитель этой пары сыграет в финале Пути регионов с ЦСКА.

Фото: телеграм-канал Николая Угодника

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Зенит Умяров Наиль Солари Пабло
Комментарии (3)
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FROLL007
1775673338
Крызутся как пауки в банке. Гыгыгы
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рылы
1775673531
грызутся хряки, нам на радость) хотя умяров, по факту, прав на все 100. нехер саркастически аплодировать арбитру. солари мог бы и красную за это выхватить и подставить команду.
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VVM1964
1775684740
Молодец Умяров - там Солари опять чуть не начудил , получил жёлтую и уже по ходу начинал аплодисменты изображать, а это вторая жёлтая. Правильно его остудил Наиль и навешал - Достойно только похвалы !!!
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