Игроки «Спартака» едва не подрались между собой

В эти минуты проходит кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком».

В первом тайме футболисты «Спартака» устроили стычку между собой. Едва не подрались аргентинец Пабло Солари и полузащитник Наиль Умяров. Они вовремя успокоились.

В начале недели болельщики «Зенита» планировали не оскорблять соперника ввиду православной Страстной недели. Однако перед игрой петербуржские любители футбола назвали «свиньей» каждого футболиста из Москвы.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды встречаются во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

Победитель этой пары сыграет в финале Пути регионов с ЦСКА.

Фото: телеграм-канал Николая Угодника