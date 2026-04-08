Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал об отношении игроков «Спартака» к главному тренеру Хуану Карлосу Карседо.

«Денисов взламывал игру своими решениями. Он стал икс-фактором. Карседо понимает его возможности. Вряд ли он может обводить всех на дриблинге, не самый тонкий игрок. Его главная фишка – рывки и спринтерская работа.

Мне очень интересно наблюдать за работой Карседо. Слышал от одного бывшего игрока, что все очень довольны тренировками. Нравится, как он разжевывает и доносит свои мысли. Особенно на противопоставлении со Станковичем. Там, конечно, была атмосфера, но в какой-то момент ее не стало. В конце даже игрок, который сильно прибавил при Станковиче, удивлялся тому, что происходит.

Карседо же все объясняет, тренировки ведет на английском, всем он нравится. «Спартак» надо опасаться уже сейчас», – сказал Шнякин на ютуб-канале «Премьер-лига несправедливости».