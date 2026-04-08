Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»

«Спартак» прошел «Зенит» в кубковом матче. Москвичи оказались сильнее в серии пенальти.

На 44-й минуте Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

В серии пенальти у спартаковцев не забил Манфред Угальде, у зенитовцев – Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» вылетел из Кубка России.

На ситуацию отреагировало крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия».

«Наш «Спартак» Москва!

Красно-белые победили «Зенит» в серии пенальти (7:6) и вышли в финал Пути регионов Кубка России, где нас ждет ЦСКА

Да будет дерби в мае!» – написали фанаты.