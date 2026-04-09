Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»

Вильям Де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, раскритиковал работу арбитров в кубковой игре со «Спартаком».
Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков. Он назначил спорный пенальти в ворота сине-бело-голубых в конце первого тайма, но Эсекьель Барко его не реализовал.
- Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
- «Зенит» вылетел из турнира.
– Пусть Мажич [руководитель департамента судейства и инспектирования РФС] говорит.
– Чем вы конкретно недовольны в судействе сегодня?
– Всем.
Источник: «Матч ТВ»