Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался по итогам кубковой игры с «Краснодаром».
- Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Итоговый результат на «ВТБ Арене» – ничья 0:0.
- Дата ответной встречи в Краснодаре еще не определена.
– Чего не хватило, чтобы победить?
– Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором уже перестроились, вышел Миранчук в центр поля, стал связывать игру,
Муми передвинули на его фланг, где ему было комфортнее. Стали владеть преимуществом, но не реализовали моменты.
В чемпионате мы играть не бросим, это не про московское «Динамо». Ближе к ответной игре будем готовиться, вырабатывать стратегию, а сейчас надо думать о следующей игре в РПЛ.
– Как оцените решение судьи отменить красную карточку Пальцева? И как вы увидели момент с голом Тюкавина?
– Смысл сейчас обсуждать? Я не люблю. Это что‑то поменяет, что согласен или нет с этим решением? Матч закончился.
– Какое «Динамо» настоящее: которое пропускает 3 или 0?
– Это футбол, мы сначала забивали по 4, я говорил, что не надо ждать, что мы будем в каждой игре по столько забивать.
Самое главное, «Динамо» должно быть сильное и сбалансированное. Вы видели, как мы сегодня играли в обороне.
– Какие изменения могут быть в игре с «Акроном», на что будете делать акцент?
– Будем акцентировать внимание на нашей игре, что касается состава, есть повреждения у ребят.
Все будет зависеть, какая у кого травма. У Фернандеса, возможно, серьезная травма. Это предварительно.
– Почему заменили Гладышева в перерыве?
– Из тактических соображений. Нам нужная была активность на фланге. Гладышев неплохо играл, просто иногда нужно реагировать, когда у тебя оба фланга не работают.
Наши защитники полностью нейтрализовали Кордобу. Рикардо подошел перед матчем и сказал, что полночи смотрел и готовился к Кордобе. Считаю, что они справились, правильно играли и действовали.