Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался по итогам кубковой игры с «Краснодаром».

Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Итоговый результат на «ВТБ Арене» – ничья 0:0.

Дата ответной встречи в Краснодаре еще не определена.

– Чего не хватило, чтобы победить?

– Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором уже перестроились, вышел Миранчук в центр поля, стал связывать игру,

Муми передвинули на его фланг, где ему было комфортнее. Стали владеть преимуществом, но не реализовали моменты.

В чемпионате мы играть не бросим, это не про московское «Динамо». Ближе к ответной игре будем готовиться, вырабатывать стратегию, а сейчас надо думать о следующей игре в РПЛ.

– Как оцените решение судьи отменить красную карточку Пальцева? И как вы увидели момент с голом Тюкавина?

– Смысл сейчас обсуждать? Я не люблю. Это что‑то поменяет, что согласен или нет с этим решением? Матч закончился.

– Какое «Динамо» настоящее: которое пропускает 3 или 0?

– Это футбол, мы сначала забивали по 4, я говорил, что не надо ждать, что мы будем в каждой игре по столько забивать.

Самое главное, «Динамо» должно быть сильное и сбалансированное. Вы видели, как мы сегодня играли в обороне.

– Какие изменения могут быть в игре с «Акроном», на что будете делать акцент?

– Будем акцентировать внимание на нашей игре, что касается состава, есть повреждения у ребят.

Все будет зависеть, какая у кого травма. У Фернандеса, возможно, серьезная травма. Это предварительно.

– Почему заменили Гладышева в перерыве?

– Из тактических соображений. Нам нужная была активность на фланге. Гладышев неплохо играл, просто иногда нужно реагировать, когда у тебя оба фланга не работают.

Наши защитники полностью нейтрализовали Кордобу. Рикардо подошел перед матчем и сказал, что полночи смотрел и готовился к Кордобе. Считаю, что они справились, правильно играли и действовали.