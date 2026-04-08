Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам кубковой игры со «Спартаком».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

– Что не удалось реализовать в этом матче?

– Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал.

Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти – это своего рода лотерея.