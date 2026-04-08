Игрок «Краснодара» удалился во втором матче подряд

«Краснодар» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сыграл вничью с «Динамо» (0:0).
У краснодарцев на 90+1 минуте удалился полузащитник Александр Черников. Он получил красную карточку во второй встрече подряд.
Таким образом, Черников пропустит ответную встречу с «Динамо», дата которой еще не определена. Также Александр пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
- Черников – воспитанник «Краснодара».
- Его команда лидирует в РПЛ, борясь за первый в своей истории золотой дубль.
- «Краснодару» в этом году исполнилось 18 лет.
Источник: «Бомбардир»