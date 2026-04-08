Стали известны стартовые составы на матч финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Игра состоится 8 апреля, начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Маричаль, Дэвид, Фомин, Бителло, Гладышев, Рубенс, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Пальцев, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли, Мозес.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!