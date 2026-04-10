Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о незабитом послематчевом пенальти полузащитником Даниилом Кондаковым в игре FONBET Кубка России со «Спартаком».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

«Меня удивило, что опытные футболисты, которые оставались на поле и могли пробить пенальти, не взяли на себя ответственности. А отправили молодого пацана Кондакова, который не имеет опыта в таких моментах.

Но мы все через это проходили, у Данилы еще все впереди. Он должен приносить много радости болельщикам, тем более воспитанник клуба. Приятно, что фанаты поддержали парня и скандировали его имя после окончания матча», – сказал Быстров.