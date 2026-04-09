Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о победном пенальти в кубковой серии против «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти).

– Как команда поддержала Барко? Насколько тяжело было после этого эпизода вернуться в игру?

– Ошибки – это часть игры, здесь ничего особенного нет. Каждый может ошибиться, это происходит в каждой игре. Ничего страшного.

– Был ли у тебя мандраж перед решающим пенальти?

– Нет, никакого мандража не было. Не нервничал, знал, куда буду бить. Выбрал угол и сделал это.