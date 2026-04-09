Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о незабитом Эсекьелем Барко пенальти в кубковом матче с «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти).

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.

Арбитр Артем Чистяков на 40-й минуте зафиксировал фол со стороны вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке москвичей Эсекьеле Барко в штрафной хозяев. 11-метровый решил исполнить сам аргентинец.

«Получилось, что он скорее ткнул мяч. Было отличное сравнение: это как будто перепутал кнопки на джойстике – вместо удара нажал пас. Поэтому и получился такой удар. Вроде ногу оттянул, но вратарь всe равно угадал», – сказал Генич.