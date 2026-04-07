Ветераны «Спартака» сделали подарок Карседо

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо посетил заседание комитета ветеранов клуба на «Лукойл Арене».

Испанца встретили заслуженные спартаковцы: председатель комитета Олег Романцев, а также Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло, Вагиз Хидиятуллин.

Карседо рассказал ветеранам о принципах своей работы, которые должны помочь первой команде соответствовать победным традициям клуба. Он особо подчеркнул важность взаимодействия штабов основной команды, «Спартака-2», дубля и академии.

В ответ ветераны подарили Хуану Карлосу книгу об истории «Спартака» со своими автографами и пожелали ему внести свой вклад в золотую коллекцию музея красно-белых.

После общения с Карседо комитет заслушал доклад заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрея Мовсесьяна. Вместе с президентом и директором Академии Сергеем Родионовым и Олегом Денисовым Мовсесьян рассказал о проводимых изменениях в системе подготовке молодых спартаковцев.

В заседании приняли также участие генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и член совета директоров Олег Малышев. Они подробно рассказали ветеранам о масштабных инфраструктурных проектах, которые в ближайшие годы будут реализованы в Тушине, Сокольниках и Тарасовке.

В числе других тем комитет обсудил мероприятия, которые будут посвящены 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна в октябре этого года.