Ветераны «Спартака» сделали подарок Карседо

7 апреля, 13:05
11

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо посетил заседание комитета ветеранов клуба на «Лукойл Арене».

Испанца встретили заслуженные спартаковцы: председатель комитета Олег Романцев, а также Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло, Вагиз Хидиятуллин.

Карседо рассказал ветеранам о принципах своей работы, которые должны помочь первой команде соответствовать победным традициям клуба. Он особо подчеркнул важность взаимодействия штабов основной команды, «Спартака-2», дубля и академии.

В ответ ветераны подарили Хуану Карлосу книгу об истории «Спартака» со своими автографами и пожелали ему внести свой вклад в золотую коллекцию музея красно-белых.

После общения с Карседо комитет заслушал доклад заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андрея Мовсесьяна. Вместе с президентом и директором Академии Сергеем Родионовым и Олегом Денисовым Мовсесьян рассказал о проводимых изменениях в системе подготовке молодых спартаковцев.

В заседании приняли также участие генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов и член совета директоров Олег Малышев. Они подробно рассказали ветеранам о масштабных инфраструктурных проектах, которые в ближайшие годы будут реализованы в Тушине, Сокольниках и Тарасовке.

В числе других тем комитет обсудил мероприятия, которые будут посвящены 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна в октябре этого года.

  • Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января.
  • Команда под его руководством одержала 5 побед и потерпела 2 поражения.

Еще по теме:
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову 1
Джику сравнил накал дерби в России и Турции 3
Слишкович назвал игрока «Спартака» с топовой физической готовностью 3
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
алдан2014
1775556649
Родионов , всё таки кто по должности в академии?
Persona_non_Grata
1775556664
Это вместо тренировки и проработки стратегических планов перед важнейшим матчем ???...
Красногвардейчик
1775558517
Только время покажет....по началу так же олбизывали и Абаскаля и Станковича, итог известен
ZAITZEFF2011
1775559431
Карседо тут не причем.Собрались для себя.Читать книгу на русском он никогда не будет. В лучшем случае пару слов до своей отставки выучит.
алдан2014
1775561633
книга - лучший подарок. И ту не сами купили.
zigbert
1775567474
Нет сомнения,такие встречи полезны.
subbotaspartak
1775568624
Старенькие пацаны...
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
1
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
