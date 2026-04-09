  • Экс-судья РПЛ заявил, что Денисов не заслуживал удаления в игре с «Зенитом»

Экс-судья РПЛ заявил, что Денисов не заслуживал удаления в игре с «Зенитом»

9 апреля, 12:11
18

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7).

По его мнению главный судья принял верное решение в отношении полузащитника красно-белых Даниила Денисова. На 57‑й минуте защитник «Спартака» сфолил на вингере «Зенита» Андрее Мостовом, имея желтую карточку.

– Была ли вторая желтая карточка?

– Нет. Во-первых, чтобы вторую получить, надо что-то большее сделать. Скажем, пограничный момент, но не в этой игре. Оставить команду в меньшинстве за такое… Если бы это была первая желтая карточка, то можно было бы показать, а вторую – нет. Тем более они Денисова сразу заменили. Для такой игры это слабоватый эпизод.

– Этот эпизод можно сравнить с моментом Соболева?

– Нет, это абсолютно разные эпизоды. Как написала ЭСК: там есть движение, выставляет локоть. Это другое. Здесь же Денисов просто выставляет руки, короткое расстояние. Их сравнивать некорректно.

  • Главным судьей встречи «Зенит» – «Спартак» был Артем Чистяков.
  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Денисов Даниил Федотов Игорь Чистяков Артем
Комментарии (18)
ScarlettOgusania
1775726727
слишком долго разбираются бывшие судьи: наш Даня-бетон тормознул Мостового нежно положив ему руку на груди, а этот "артист" за морду лица схватился, хорошо, что Чистяков видел эпизод...
АК 68
1775726950
А Федот иногда тот.
Lenin26
1775726979
Нормально,значит если первый раз,то 100% жёлтая,а так как это вторая,то уже не жёлтая))),то есть у нас оказывается есть разделение по наказанию жёлтой карточкой,для первой одни критерии,по второй другие)))господи,он сам то понимает что несёт!?!?!
anatolich72
1775727884
В Питере ныть!
Цугундeр
1775728203
)) Гыыыы.)) Федот, да уже не тот. Уже хороший и квалифицированный, а не продавшийся Газпрёму!))
Юбиляр
1775728825
Ну не знаю, не знаю - может я уже просто привык, что нам за такое желтые дают, что воспринимаю это как норму ...
WE ARE FOR PETER
1775730605
Лукойл всё купил
FWSPM
1775732080
заколебал этот питерский клоун денисов ни одного матча без привоза сыграть не может! повязать бантик и отправить бандеролью домой
zigbert
1775733919
На удар локтем здесь не похоже.
vvv123
1776000430
Запомните, Зенит больше всех страдает от судейских ляпов, а хряки - только выигрывают. Смотрите авторитетное мнение, недавно опубликованное. И не надо там!
