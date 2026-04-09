Экс-судья РПЛ заявил, что Денисов не заслуживал удаления в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7).

По его мнению главный судья принял верное решение в отношении полузащитника красно-белых Даниила Денисова. На 57‑й минуте защитник «Спартака» сфолил на вингере «Зенита» Андрее Мостовом, имея желтую карточку.

– Была ли вторая желтая карточка?

– Нет. Во-первых, чтобы вторую получить, надо что-то большее сделать. Скажем, пограничный момент, но не в этой игре. Оставить команду в меньшинстве за такое… Если бы это была первая желтая карточка, то можно было бы показать, а вторую – нет. Тем более они Денисова сразу заменили. Для такой игры это слабоватый эпизод.

– Этот эпизод можно сравнить с моментом Соболева?

– Нет, это абсолютно разные эпизоды. Как написала ЭСК: там есть движение, выставляет локоть. Это другое. Здесь же Денисов просто выставляет руки, короткое расстояние. Их сравнивать некорректно.