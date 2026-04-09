РФС определил дату кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА

Появилось расписание ближайших матчей FONBET Кубка России.
Путь регионов. Финал
6 мая (среда)
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва)
Путь РПЛ. Финал. Ответный матч
7 мая (четверг)
«Краснодар» – «Динамо» (Москва)
Время игр опубликуют позже.
- Суперфинал этого розыгрыша FONBET Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая. Крупнейший стадион России примет главный матч турнира в пятый раз подряд.
- Действующий победитель – ЦСКА. Если москвичи выиграют трофей и в этом году, то станут единоличными лидерами по взятым Кубкам России.
- Всего в этом сезоне Кубка России поучаствовали 104 клуба, включая любительские команды.
Источник: РФС