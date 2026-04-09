  • Семак прокомментировал нереализованный пенальти Кондакова

9 апреля, 08:46
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал полузащитника Даниила Кондакова.

Игрок не реализовал послематчевый 11-метровый в домашнем матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7).

«К сожалению, не смогли забить в основное время. Пенальти – это лотерея. Первая пятерка, которая была определена, пробила. Дальше уже не так много игроков, у которых есть силы на пенальти.

У Кондакова хороший удар, но не получилось. Ничего страшного. Даже великие игроки не забивали пенальти. Практически каждый игрок в своей карьере проходит через такие моменты, которые запоминаются надолго, но жизнь продолжается», – сказал Семак.

«Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу», – отметил Семак.

  • Для 18-летнего Кондакова это была 9-я игра за «Зенит».
  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Зенит Кондаков Даниил Семак Сергей
Комментарии (16)
Бумбраш
1775714173
Помню Р.Баджо в финале ЧМ решающую пенку не забыл и Италия проиграла финал-вот эта катастрофа,даже паненку Феди можно в катастрофы занести.а тут просто матч,молодой пацан ошибся,а вшивотня заклевала пацана.хотя сами свое раздолбаное гузно с трудом с дивана поднимают
дедпосухов
1775715609
Ощущение, что Семаку похер.
Taps
1775716647
Жалкая убогая игра.
alp
1775716676
не оставляет ощущение, что, по большому счету ни спам ни Зенит не хотели выиграть этот матч... Кондаков, конечно, обосрался - не его был день, но главное что б не сломался парень. в конце концов, не последний матч
Интерес
1775719227
Серёга, у тебя есть полные основания, вместе с митрофановыми и дюковыми требовать от Миллера решения о полной отмене лимита, ибо два паспортника были на поле, и оба оплошали. То ли дела-нанайцы из-за большой лужи: наколотили с игры голов на два Кубка и потраченные на них деньги.Ну а Кондакову пора присматривать место в настоящем российском клубе,где в составе доминируют отечественные игроки, а не банда заокеанских гастеров.
Литейный 4 (returned)
1775719945
Опять Серёжа начудил с составом. Гыгыгы
FWSPM
1775720499
карма накрыла за липовый пинальти с махачкалой
Cleaner
1775723209
С игры надо забивать, тогда и крайними никого не нужно будет делать. Но с игры Зенит сейчас НЕМОГЁТ! Даже Спартаку е его дырявой защитой ни одного не забили. Вполне справедливо, что дальше прошел Спартак, а не Зенит...
САДЫЧОК
1775724506
Надо быть последней тупицей, чтобы ставить бить пенальти молодого неопытного. Этот Кондаков начал карьеру с обмана нырка для пенальти. Карма настигала его. Надеюсь затухнет навсегда.
