Семак прокомментировал нереализованный пенальти Кондакова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал полузащитника Даниила Кондакова.

Игрок не реализовал послематчевый 11-метровый в домашнем матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7).

«К сожалению, не смогли забить в основное время. Пенальти – это лотерея. Первая пятерка, которая была определена, пробила. Дальше уже не так много игроков, у которых есть силы на пенальти.

У Кондакова хороший удар, но не получилось. Ничего страшного. Даже великие игроки не забивали пенальти. Практически каждый игрок в своей карьере проходит через такие моменты, которые запоминаются надолго, но жизнь продолжается», – сказал Семак.

«Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу», – отметил Семак.