Дркушич объяснил, почему болельщики «Зенита» кидали бутылки в игроков «Спартака»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич высказался о поведении болельщиков команды в матче со «Спартаком».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

«Игроки «Спартака» праздновали перед нашими болельщиками – я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов. Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам», – сказал Дркушич.