  • Дркушич объяснил, почему болельщики «Зенита» кидали бутылки в игроков «Спартака»

Дркушич объяснил, почему болельщики «Зенита» кидали бутылки в игроков «Спартака»

9 апреля, 13:03
4

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич высказался о поведении болельщиков команды в матче со «Спартаком».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

«Игроки «Спартака» праздновали перед нашими болельщиками – я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов. Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам», – сказал Дркушич.

  • После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.
  • Комиссар матча указал в рапорте, что одна из бутылок попала в голову нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Эпизод должен рассмотреть КДК.

Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (4)
Rad Meat
1775730669
Там на втором ярусе, были болелы Спартака !!!! Сами так смешали !!!
Ответить
партизан84
1775739486
а бросание бутылок вообще можно и нужно оправдывать???
Ответить
Прокс
1775749799
Говнотень в этот Москва-Швейный недоклуб надо кидать!
Ответить
