Появилась информация о возможном сменщике Гусева в «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет возглавить «Динамо».

«Работа в столичном клубе – приоритетный вариант продолжения карьеры для специалиста. Переговоры с руководством начнутся по окончании сезона, когда наступит ясность по перспективам Ролана Гусева.

У Федотова был вариант с назначением в «Крылья Советов», однако тренер категорически отверг возможность переезда в Самару. Он хочет работать в Москве.

При этом он ждет интересный проект. По этой причине Федотов не стал вести переговоры с «Торпедо», – написал источник.