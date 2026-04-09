Появилась информация о возможном сменщике Гусева в «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет возглавить «Динамо».
«Работа в столичном клубе – приоритетный вариант продолжения карьеры для специалиста. Переговоры с руководством начнутся по окончании сезона, когда наступит ясность по перспективам Ролана Гусева.
У Федотова был вариант с назначением в «Крылья Советов», однако тренер категорически отверг возможность переезда в Самару. Он хочет работать в Москве.
При этом он ждет интересный проект. По этой причине Федотов не стал вести переговоры с «Торпедо», – написал источник.
- Последним местом работы 59-летнего Федотова был ЦСКА, который он покинул после сезона-2023/24.
- Ранее он также возглавлял в РПЛ «Оренбург» и «Сочи».
- Ролан Гусев был утвержден на посту главного тренера «Динамо» в конце декабря прошлого года.
Источник: телеграм-канал Sport Baza