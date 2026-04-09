Игрок «Спартака» осудил поведение болельщиков «Зенита»

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о поведении болельщиков «Зенита».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

«То, что произошло после матча с «Зенитом», я уже наблюдал ранее в Турции. Иногда ваша команда выигрывает или проигрывает, но болельщики не имеют права так себя вести. Бутылка попала в голову Угальде – я поинтересовался его состоянием, к счастью, с ним все в порядке.

Поведение фанатов «Зенита» неуважительно. Да, вы можете быть злы из-за результата, но это не дает вам права бросать бутылки в игроков. На стадионе присутствует много детей, и если они видят, как взрослые ведут себя подобным образом, они могут подумать, что это нормально, и начнут брать с них пример, бросая бутылки. Это нехорошо», – сказал Джику.