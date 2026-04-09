Игрок «Спартака» осудил поведение болельщиков «Зенита»

9 апреля, 11:26
17

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о поведении болельщиков «Зенита».

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

«То, что произошло после матча с «Зенитом», я уже наблюдал ранее в Турции. Иногда ваша команда выигрывает или проигрывает, но болельщики не имеют права так себя вести. Бутылка попала в голову Угальде – я поинтересовался его состоянием, к счастью, с ним все в порядке.

Поведение фанатов «Зенита» неуважительно. Да, вы можете быть злы из-за результата, но это не дает вам права бросать бутылки в игроков. На стадионе присутствует много детей, и если они видят, как взрослые ведут себя подобным образом, они могут подумать, что это нормально, и начнут брать с них пример, бросая бутылки. Это нехорошо», – сказал Джику.

  • После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.
  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Джику Александер
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1775723695
ЗПРФ !
Ответить
Интерес
1775724213
Дети подрастут и толпой повалят в святое место-"Кофеманию".
Ответить
партизан84
1775724690
В воронеже не нашли "ухающих", но стадион закрыли на игру. Тут и искать не будут, бутылка с газводой была и самопроизвольно вылетела.
Ответить
Дубина
1775724826
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на ближайшем заседании 16–17 апреля рассмотрит нарушение правопорядка, зафиксированное по окончании матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти). Согласно официальному протоколу матча, в голову нападающего московского клуба Манфреда Угальде попал посторонний предмет (пластиковая бутылка), брошенный болельщиком с трибуны стадиона в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел сразу после завершения встречи. Найти и наказать быдло!! А баклан арену на 3-5 матчей без зрителей отмороженных)))) ЗПРФ....
Ответить
subbotaspartak
1775724833
О таких: "Ну сумасшедший, что возьмёшь..." В.С. Высоцкий
Ответить
ScarlettOgusania
1775725907
мерзкие блохастые бакланы с виража бросили в нашего Угальде бутылку: за это признать техническое поражение бом.жам и наказать стадион на 3 игры без болельщиков, это отрезвляет е**нутых...(( ЗПРФ!!!
Ответить
Бумбраш
1775727129
Да там дети-это не законно зачатые в подтрибунке гуливеровцы...бом.жарня отличается "умом и сообразительностью",по быдлячеству нет равных!!!даже горзеа,кидающихся камнями,переплюнули
Ответить
Strig
1775728347
зенит позор российского футбола совместно с фанатским сектором
Ответить
Цугундeр
1775728791
)) Да ты гонишь, Ганец...))
Ответить
andr45
1775728971
Джику иностранец и еще не знает о нравах этого провинциального городишки, населенного хамами и бандитами со своими шестерками)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
