  • Стало известно, рассматривают ли в «Динамо» назначение нового тренера

Стало известно, рассматривают ли в «Динамо» назначение нового тренера

9 апреля, 13:14
5

Источник, близкий к «Динамо», отреагировал на информацию о желании Владимира Федотова стать главным тренером бело-голубых.

«Нельзя исключать, что Федотов, как и многие другие тренеры, хотел бы работать в «Динамо». Тем более он давно нигде не работает после ухода из ЦСКА. Но «Динамо» сосредоточено на работе с Роланом Гусевым и как минимум до момента, когда станут понятны результаты сезона, не планирует никаких общений с другими тренерами», – сказал источник.

  • Ранее сообщалось, что «Динамо» является приоритетным вариантом для Федотова, который хочет работать в Москве.
  • Последним местом работы 59-летнего Федотова был ЦСКА, который он покинул после сезона-2023/24.
  • Ранее он также возглавлял в РПЛ «Оренбург» и «Сочи».
  • Ролан Гусев был утвержден на посту главного тренера «Динамо» в конце декабря прошлого года.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Акрон» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
Черышев охарактеризовал тренера «Динамо» Гусева двумя словами 8
Глава «Динамо» – о Тюкавине: «Есть амбиции стать звездой мирового уровня» 7
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Федотов Владимир Гусев Ролан
Комментарии (5)
sochi-2013
1775731319
Дайте Гусеву поработать! Федотова на его место- бред.
Интерес
1775732169
Бригадир машинно-тракторной бригады Федотов нужен "Динамо" так же,как в своё кремя Карпин.Но "Динамо" из Кубка практически вылетели, толком не навязав борьбу бычкам на своём поле, в РПЛ "здоровья уже не поправит", поэтому мутное руководство клуба может сделать всё что угодно.А слова "Хрюшина и Степашина со Львом Валеричем" здесь мало что значат.
k611
1775734901
А для Динамо что приоритетно? Мало ли чего Федотов хочет...
suchi-69
1775738442
Это карма ))
Томик
1775751208
Гусеву как дадут пинка, так и добро пожаловать все желающие. Пока только размахиваются.
Главные новости
Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»
22:33
ФотоСоболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения
22:26
7
Мусаев оценил ничью «Краснодара» с «Зенитом»
22:20
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»
22:06
5
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
21:56
8
Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»
21:42
29
Карасев объяснил, почему удалил Педро
21:41
9
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
21:37
12
РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1
21:31
140
ФотоКарасев удалил Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
21:17
10
Все новости
Все новости
Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»
21:42
28
Карасев объяснил, почему удалил Педро
21:41
9
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
21:37
12
Обзор матча «Зенит» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:31
1
РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1
21:31
140
ФотоКарасев удалил Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
21:17
10
Галактионов двумя словами описал игру «Локомотива» с «Динамо Мх»
20:50
1
Евсеев 7 раз выругался в интервью после «Локо» – в игре с «Балтикой» было 12
20:36
6
Аршавин – о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита»
20:18
4
Карседо честно рассказал о своем отношении к России
19:50
1
Рабинер – о пенальти «Ростова» в ворота «Спартака: «В Лиге чемпионов такие не ставят»
19:35
12
Альба недоволен ничьей «Ростова» со «Спартаком»: «Результат несправедивый»
19:32
6
Галактионов высказался об уходе Батракова в «ПСЖ»
19:26
Карседо объяснил 1:1 «Спартака» с «Ростовом»
19:19
10
Ветеран ЦСКА оскорбил Челестини, сравнив его с Карпиным
19:16
13
Быстров сделал прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»
18:50
3
Федотов отреагировал на пенальти «Ростова» в ворота «Спартака»
18:41
7
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
18:31
РПЛ. «Спартак» не смог выиграть у «Ростова»
18:31
97
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
18:24
РПЛ. «Локомотив» дома спасся от поражения с махачкалинским «Динамо»
18:24
7
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 12 апреля 2026
18:21
13
Мостового шокировал результат матча РПЛ: «Что это было?»
18:00
6
Обращение ЦСКА к болельщикам после поражения от «Сочи»
17:43
16
Кисляк высказался после поражения ЦСКА от «Сочи»
17:39
3
Губерниев предсказал исход матча «Зенит» – «Краснодар»
17:25
11
Осинькин – после 1:0 с ЦСКА: «Грехи не давали нам побеждать»
17:13
5
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи»
16:59
21
