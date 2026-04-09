Стало известно, рассматривают ли в «Динамо» назначение нового тренера

Источник, близкий к «Динамо», отреагировал на информацию о желании Владимира Федотова стать главным тренером бело-голубых.
«Нельзя исключать, что Федотов, как и многие другие тренеры, хотел бы работать в «Динамо». Тем более он давно нигде не работает после ухода из ЦСКА. Но «Динамо» сосредоточено на работе с Роланом Гусевым и как минимум до момента, когда станут понятны результаты сезона, не планирует никаких общений с другими тренерами», – сказал источник.
- Ранее сообщалось, что «Динамо» является приоритетным вариантом для Федотова, который хочет работать в Москве.
- Последним местом работы 59-летнего Федотова был ЦСКА, который он покинул после сезона-2023/24.
- Ранее он также возглавлял в РПЛ «Оренбург» и «Сочи».
- Ролан Гусев был утвержден на посту главного тренера «Динамо» в конце декабря прошлого года.
Источник: Sport24