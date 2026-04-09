  • Дркушич высказался о перепалке игроков после матча «Зенит» – «Спартак»

Дркушич высказался о перепалке игроков после матча «Зенит» – «Спартак»

9 апреля, 08:15
35

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич высказался о перепалке футболистов после матча со «Спартаком».

Клуб из Санкт-Петербурга уступил москвичам (0:0, по пенальти 6:7) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России

«Надо уважать людей на трибунах. Игроки «Спартака» не праздновали перед своими фанатами, пару игроков «Спартака» намеренно праздновали перед нашими болельщиками», – сказал Дркушич.

  • После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.
  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Зенит Дркушич Ваня
Комментарии (35)
R_a_i_n
1775712480
Где этот Ваня людей увидел на трибуне? Базар про акцию в честь Страстной недели вели? Ещё как вели! Во время оглашения состава Спартака что было? То-то. О каком уважении к этим заднеприводным муд.акам может идти речь?
Ответить
Бумбраш
1775712641
Эх,Ваня-Ваня,голова баранья...Поднимите все юридические документы и посмотрите где игроку разрешается праздновать на поле,а где запрещается..скажи что жаба задушила и всё
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1775714244
Тебя ещё забыли спросить, где, кому и как праздновать, иди валяйся, дятел.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1775714930
Насвинячили. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1775715659
...праздновали перед нашими болельщиками»,.. так там кругом ваши.
Ответить
SLADE2019
1775717645
Дуркушич, просто надо уметь проигрывать. Уметь держать удар, как говорится. А не докапываться к людям, как пьяный до столба. Если болелы у вас такие ранимые, то нефиг на футбол ходить.
Ответить
Иван Петров 1986
1775718372
Не научились еще бом...жи проигрывать - все еще впереди.
Ответить
Павелий
1775721682
Кто он такой, чтобы указывать игрокам другой команды как надо праздновать НА ПОЛЕ?
Ответить
Strig
1775728119
маразм... где забили там и празднуем... а видимо б.омжи специально выбирали (предположение) эти ворота дабы давить с б.омжатского сектора... а получилось х.уй вам расходились по домам видимо прав Воронеж - не только ЗПРФ но и его болелы
Ответить
Фердя
1775739071
В следующий раз, когда всадим вам по полной … то будем праздновать тихо в подтребуном помещение! Уважим болел Зенита!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
