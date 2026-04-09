Дркушич высказался о перепалке игроков после матча «Зенит» – «Спартак»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич высказался о перепалке футболистов после матча со «Спартаком».
Клуб из Санкт-Петербурга уступил москвичам (0:0, по пенальти 6:7) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России
«Надо уважать людей на трибунах. Игроки «Спартака» не праздновали перед своими фанатами, пару игроков «Спартака» намеренно праздновали перед нашими болельщиками», – сказал Дркушич.
- После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.
- «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
