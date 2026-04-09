  • «Проклятие снято!»: «Фратрия» – о победе «Спартака» над «Зенитом»

«Проклятие снято!»: «Фратрия» – о победе «Спартака» над «Зенитом»

Вчера, 15:30
15

«Спартак» прошел «Зенит» в кубковом матче. Москвичи оказались сильнее в серии пенальти.

На ситуацию отреагировало крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия».

«Браво, Илья!

Помазун вышел на серию пенальти и затащил два удара!

«Спартак» прервал серию без побед в Петербурге – почти 14 лет, более 5000 дней. Проклятие снято!» – написала «Фратрия».

Еще по теме:
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом» 2
Комичная статистика зенитовца Дурана в матче со «Спартаком» 20
Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (15)
Цугундeр
1775737974
)) Проклятие только начинается, пенальтисты на передержке..)
Ответить
FWSPM
1775739245
Первая выйгранная серия за 32 года. А всего то нужно было убрать из ворот максименко))
Ответить
Константин-Шапкин-google
1775740648
Мы просто очень хотели победить. И мы это сделали!!!
Ответить
Сам_себе_сказал
1775742081
по пенальти не считается
Ответить
рылы
1775752075
так это кубок, а не чемпионат. + победа по пенальти не считается. матч закончился вничью по факту. но хрюканы будут визжать, что всё, проклятье снято. точнее, уже визжат)
Ответить
темирхан
1775760700
где же СНЯТО? в матче НИЧЬЯ и в серии пенальти ничья! только аж по добавочным пенальти прошли, а это уже далеко НЕ ВСЧЕТ!!!
Ответить
