«Проклятие снято!»: «Фратрия» – о победе «Спартака» над «Зенитом»

«Спартак» прошел «Зенит» в кубковом матче. Москвичи оказались сильнее в серии пенальти.

На 44-й минуте Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.

В серии пенальти у спартаковцев не забил Манфред Угальде, у зенитовцев – Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» вылетел из Кубка России.

На ситуацию отреагировало крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия».

«Браво, Илья!

Помазун вышел на серию пенальти и затащил два удара!

«Спартак» прервал серию без побед в Петербурге – почти 14 лет, более 5000 дней. Проклятие снято!» – написала «Фратрия».