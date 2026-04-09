Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лукойл Арену» предложили лишить кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА

«Лукойл Арену» предложили лишить кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА

Вчера, 14:33
25

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский считает, что кубковое дерби «Спартак» – ЦСКА следует перенести с «Лукойл Арены».

«А давайте «Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов в «Лужниках»! Заполненный стадион обеспечен, тем более, на этой стадии нет фан-айди. Не совсем понятно, почему жеребьeвки всех стадий нынешнего Кубка России провели еще до начала турнира.

«Спартак» и ЦСКА пришли к этому финалу абсолютно в равных условиях. Обе команды отправились в Путь регионов после полуфиналов Пути РПЛ, обе сейчас прошли своих соперников в гостевых матчах. Так будет и честно, и больше людей посмотрят супердерби вживую. Дерби в переполненных «Лужниках», на крупнейшем стадионе страны – это было бы прекрасно», – написал Квятковский.

  • Суперфинал этого розыгрыша FONBET Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая. Крупнейший стадион России примет главный матч турнира в пятый раз подряд.
  • Действующий победитель – ЦСКА. Если москвичи выиграют трофей и в этом году, то станут единоличными лидерами по взятым Кубкам России.
  • Всего в этом сезоне Кубка России поучаствовали 104 клуба, включая любительские команды.

Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Россия. Кубок Спартак ЦСКА
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1775741296
Спартак не согласится. Зачем им со своей арены в Лужу переезжать???
Ответить
ySS
1775741377
У кого ещё спрашивали, где матч проводить?))
Ответить
alefreddy
1775741523
и кто этот чел с бугра
Ответить
Хулиганин
1775742588
А г-н (не путать с господином) Квятковский в топографии силен? Если на х... послать, не заблудиться?
Ответить
Дубина
1775743168
Бредятину уже начали постить!!! Это же сколько нужно выпить что бы это ляпнуть???
Ответить
Mirak92
1775746450
Заголовок збс. Хуже Пи###а, только редактор бомбардира
Ответить
Argon
1775747141
Вот тут я болельщик Спартака. Надоел ЦСКА в этом году.
Ответить
Strig
1775749353
Может и верно... но за счёт цска!
Ответить
jerry093
1775750683
только со 100% явкой иначе смысла нет проводить в луже
Ответить
mahan
1775763126
ЦСКА дома принимал Крылья советов, Спартак играл на выезде с Зенитом. Всё честно теперь дома будет играть. Супер финал кубка, да будет проходить на нейтральном поле.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 