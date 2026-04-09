«Лукойл Арену» предложили лишить кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский считает, что кубковое дерби «Спартак» – ЦСКА следует перенести с «Лукойл Арены».
«А давайте «Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов в «Лужниках»! Заполненный стадион обеспечен, тем более, на этой стадии нет фан-айди. Не совсем понятно, почему жеребьeвки всех стадий нынешнего Кубка России провели еще до начала турнира.
«Спартак» и ЦСКА пришли к этому финалу абсолютно в равных условиях. Обе команды отправились в Путь регионов после полуфиналов Пути РПЛ, обе сейчас прошли своих соперников в гостевых матчах. Так будет и честно, и больше людей посмотрят супердерби вживую. Дерби в переполненных «Лужниках», на крупнейшем стадионе страны – это было бы прекрасно», – написал Квятковский.
- Суперфинал этого розыгрыша FONBET Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая. Крупнейший стадион России примет главный матч турнира в пятый раз подряд.
- Действующий победитель – ЦСКА. Если москвичи выиграют трофей и в этом году, то станут единоличными лидерами по взятым Кубкам России.
- Всего в этом сезоне Кубка России поучаствовали 104 клуба, включая любительские команды.
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского