«Лукойл Арену» предложили лишить кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский считает, что кубковое дерби «Спартак» – ЦСКА следует перенести с «Лукойл Арены».

«А давайте «Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов в «Лужниках»! Заполненный стадион обеспечен, тем более, на этой стадии нет фан-айди. Не совсем понятно, почему жеребьeвки всех стадий нынешнего Кубка России провели еще до начала турнира.

«Спартак» и ЦСКА пришли к этому финалу абсолютно в равных условиях. Обе команды отправились в Путь регионов после полуфиналов Пути РПЛ, обе сейчас прошли своих соперников в гостевых матчах. Так будет и честно, и больше людей посмотрят супердерби вживую. Дерби в переполненных «Лужниках», на крупнейшем стадионе страны – это было бы прекрасно», – написал Квятковский.