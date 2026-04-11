Реакция Семина на норвежское гражданство Хайкина

Российский тренер Юрий Семин высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.
– Желаю Никите удачи, пусть он попадет в сборную Норвегии. Главное, чтобы он блестяще играл за национальную команду и в Лиге чемпионов за свой клуб. В России есть голкиперы высокого уровня, их у нас много.
– Хайкин мог бы конкурировать с Сафоновым за место основного вратаря сборной России?
– Никита блестяще выступает в чемпионате Норвегии, он очень стабилен в Лиге чемпионов. Его много раз признавали лучшим вратарем в этом турнире.
Не могу сказать, способен ли Хайкин конкурировать с Матвеем Сафоновым, спорный момент.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
