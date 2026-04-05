Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что паспорт страны для вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина задерживается.
«Мы всe ещe с тревогой ждем, но до сих пор нет никакого решения. Думаю, сам Хайкин очень взволнован задержкой. Так же, как и тренер сборной Норвегии. Нам тоже интересно, почему это занимает так много времени», – сказал Сальтведт.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии. Хайкин пришел в команду свободным агентом.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов следит за Хайкиным, но тот находится в стадии получения норвежского гражданства.
Источник: «Советский спорт»