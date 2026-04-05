Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина

5 апреля, 18:52
10

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что паспорт страны для вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина задерживается.

«Мы всe ещe с тревогой ждем, но до сих пор нет никакого решения. Думаю, сам Хайкин очень взволнован задержкой. Так же, как и тренер сборной Норвегии. Нам тоже интересно, почему это занимает так много времени», – сказал Сальтведт.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии. Хайкин пришел в команду свободным агентом.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов следит за Хайкиным, но тот находится в стадии получения норвежского гражданства.

Еще по теме:
«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина 2
Лига чемпионов. «Спортинг» выбил «Буде-Глимт» Хайкина, отыгравшись после 0:3 в первом матче 6
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов 6
Источник: «Советский спорт»
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1775404586
В итоге дадут камерунский .
Ответить
БеZуМныЙ
1775405702
Да пофиг на этого норвежца.
Ответить
evgevg13
1775408237
Новая информация: новой информации нет
Ответить
гидромашина
1775412791
рос в России---В этом задержка.В Норвегии сомневаются: А вдруг он набрался там этого-Можем повторить и прочее. Приедет сборная Норвегии в Германию, а Хайкин сто грамм для бодрости хапнув--в Берлине рейхстаг начнет штурмовать. Это не комильфо , просто моветон какой то.
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Все новости
Все новости
«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина
6 апреля
2
Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина
5 апреля
10
ФотоУчастник 1/8 финала ЛЧ продлил контракт с россиянином
14 марта
3
Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина
13 марта
10
Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026
20 февраля
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах
16 февраля
1
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство
16 февраля
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
7 февраля
29
В Норвегии определили лучшего игрока 2025 года
10 января
2
Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства
2025.11.07 22:22
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
2025.10.14 17:15
2
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
2025.10.14 01:00
3
Хайкин отказался от российского гражданства – он будет играть за другую сборную
2025.10.13 11:19
21
Холанд забил 50 голов за сборную в 2+ раза быстрее Роналду и Месси
2025.10.11 22:07
2
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль
2025.10.01 16:48
5
Назван лидер 21-го века по пента-трикам
2025.09.10 15:42
1
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
2025.07.14 14:25
7
Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии
2025.06.14 17:58
11
Хайкин: «Очень люблю Норвегию и хочу как можно скорее получить гражданство»
2025.06.03 00:45
11
Хайкин из «Буде-Глимт» продолжает процедуру получения паспорта Норвегии
2025.05.03 13:03
4
Хайкин сравнил менталитет россиян и норвежцев
2025.04.04 21:21
2
Хайкин сравнил цены в Норвегии и России
2025.04.03 22:10
1
Хайкин раскрыл свое отношение к российскому гражданству
2025.04.03 19:36
11
ФотоВ Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
2025.03.31 16:39
3
ФотоВ Норвегии определили лучшего игрока 2024 года
2025.01.10 18:50
Хайкин стал 4-кратным чемпионом Норвегии
2024.12.01 22:49
Тренер вратарей сборной России высказался о желании Хайкина получить гражданство Норвегии
2024.11.03 22:02
2
Российский вратарь выразил желание получить гражданство Норвегии
2024.11.01 12:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 