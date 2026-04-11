«Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства

Российский вратарь Никита Хайкин опубликовал собственные фотографии с норвежским флагом.

Накануне стало известно, что футболист «Буде-Глимт» получил гражданство этой скандинавской страны.

«Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждeт. С тех пор я многое здесь пережил – вместе с командой и людьми вокруг нас.

От того, что мы не боролись за титулы, до выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня.

Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди – и, что не менее важно, покой, который здесь нашeл.

Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия», – написал Хайкин в соцсетях.