«Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства

Российский вратарь Никита Хайкин опубликовал собственные фотографии с норвежским флагом.
Накануне стало известно, что футболист «Буде-Глимт» получил гражданство этой скандинавской страны.
«Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждeт. С тех пор я многое здесь пережил – вместе с командой и людьми вокруг нас.
От того, что мы не боролись за титулы, до выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня.
Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди – и, что не менее важно, покой, который здесь нашeл.
Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.
Это моя Норвегия», – написал Хайкин в соцсетях.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.