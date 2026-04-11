  • «Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства

«Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства

11 апреля, 10:32
4

Российский вратарь Никита Хайкин опубликовал собственные фотографии с норвежским флагом.

Накануне стало известно, что футболист «Буде-Глимт» получил гражданство этой скандинавской страны.

«Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждeт. С тех пор я многое здесь пережил – вместе с командой и людьми вокруг нас.

От того, что мы не боролись за титулы, до выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня.

Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди – и, что не менее важно, покой, который здесь нашeл.

Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия», – написал Хайкин в соцсетях.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Источник: «Бомбардир»
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
"supermax"
1775897556
Какой же он тогда российский ... Норвежский практически
Max-Min-vkontakte
1775898065
Ну, и флаг ему в .... руки. Таких "хайкиных" в России много, пускай себе "изменяют" гражданство. Россия без них обойдется..
Феликс Михайлов
1775904811
Если бы он ещё с собой Губашлёпа забрал, это было бы круто.
Цугундeр
1775905902
))) "А где-то фьорды, фьорды, А за ними, ними Норвегия моя. Знаю, Мама-Норвегия, Ты ждёшь меня."(с) ну.почти..)
