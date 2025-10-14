Введите ваш ник на сайте
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной

Сегодня, 17:15
1

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал скорое получение гражданства вратарем «Буде» Никитой Хайкиным.

«Хайкин показывает невероятную игру с тех пор, как вернулся в Норвегию из Англии. Он стабилизировался на более высоком уровне, чем когда-либо. И в турнирах в Европе, включая два матча Лиги чемпионов, он показал, что является вратарем очень высокого класса. В матче Лиги чемпионов он спас очки для «Будe-Глимта» несколькими фантастическими сейвами в конце матча.

Никто не скажет этого вслух, пока он не получит норвежское гражданство, но Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии на позиции вратаря. Хотя у Норвегии есть фантастические нападающие, глубина состава в обороне и среди вратарей не так велика. Эрьян Нюланд долгое время был хорош, но потерял место в «Севилье», и тренер сборной Столе Сольбаккен обеспокоен», – сказал Сальтведт.

  • Хайкин в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • Ему также предлагали выступать за Израиль.
  • Хайкин помогал «Буде» становиться чемпионом Норвегии.

Источник: «Р-Спорт»
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Mirak92
1760452073
Буду рад за Никиту. Это не в 404 с папуасами играть
