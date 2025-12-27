«Зенит» и ЦСКА оформили обмен с участием трех игроков

Обмен футболистами между «Зенитом» и ЦСКА оформлен. Документы подписаны.
В Петербург отправляется защитник Игорь Дивеев, в Москву – аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
Клубы объявят о сделке в ближайшее время.
«Доплата от «Зенита» будет поменьше, чем 2 миллиона евро. В сделку включили отказ от % от перепродажи Владислава Сауся. Изначально ЦСКА просил 4 миллиона евро.
Итого: Гонду и Саусь едут в Москву, Дивеев – с небольшой доплатой в Питер», – написал источник.
- Дивеев провел в ЦСКА 6 лет.
- Гонду куплен «Зенитом» летом 2024 года.
- Оба клуба находятся в чемпионской гонке РПЛ.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»