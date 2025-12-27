Введите ваш ник на сайте
«Зенит» и ЦСКА оформили обмен с участием трех игроков

27 декабря, 13:30
28

Обмен футболистами между «Зенитом» и ЦСКА оформлен. Документы подписаны.

В Петербург отправляется защитник Игорь Дивеев, в Москву – аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Клубы объявят о сделке в ближайшее время.

«Доплата от «Зенита» будет поменьше, чем 2 миллиона евро. В сделку включили отказ от % от перепродажи Владислава Сауся. Изначально ЦСКА просил 4 миллиона евро.

Итого: Гонду и Саусь едут в Москву, Дивеев – с небольшой доплатой в Питер», – написал источник.

  • Дивеев провел в ЦСКА 6 лет.
  • Гонду куплен «Зенитом» летом 2024 года.
  • Оба клуба находятся в чемпионской гонке РПЛ.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Балтика Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Саусь Владислав Гонду Лусиано
Комментарии (28)
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1766836123
Вот это не могу понять решение штаба Семака и Тимощука, просто число чемоданных сокращают, меняют на поспортиста? Лусиано показывает отличную игру, техничен, кони с таким форвардом ещё и чемпионом станут во второй юбилейный... Сложно понять иногда решения штаба Семака... Для чего усиливать прямого конкурента перед решающими играми?
Ответить
boris63
1766836387
Думаю Лусиано при Челестини должен заиграть, тем более сборы пройдёт полностью. А вот на счёт Дивея неуверен, в марте, апреле травмируется, собственно как и раньше. В последнее время у него без травм не получается.
Ответить
Cleaner
1766841762
Сделка выглядит явно усилением ЦСКА. И ослаблением для Зенита.
Ответить
Dr Metal
1766841894
Ладно, все ждали Лусиано и Даку. Дивею спасибо большое! Много ЦСКА отдал! Старался, ругать не за что. О предательстве слов быть не может, ведь в ответ переходит нужный нам игрок. Сравнивать с Марио нет смысла. Спасибо надо ему сказать и отпустить с чистой душой. Пусть поиграет там. А Лусиано ждем всей душой!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766842626
ЦСКА избавляется от баласта...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766843863
Семак это дно. Ниже некуда. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1766844249
Одно не понял :что получила "Балтика" от ЦСКА и "Зенита"???
Ответить
алдан2014
1766847395
А Саусь принадлежал Зениту? Так выходит? То,что Балтику обескровят сомнений не было. Это стиль зенита.
Ответить
Виктор Урал09
1766909151
Молодец, Зенит, что Соболева оставил-это ваш главный актив! Ещё ЦСКА обули: норм Дивеева забрали, а неликвид сплавили, как болельщик Спартака снимаю перед вами шляпу!
Ответить
prtcs
1766912896
Всем здоровья, успехов, удачи на новых местах.
Ответить
