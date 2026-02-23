Экс-тренер «Шахтера» жестко прошелся по Трампу: «Он думает только о деньгах»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Также экс-тренер «Шахтера» назвал «позором» вручение Трампу Премии мира ФИФА.

«Бойкот ЧМ-2026 со стороны европейских сборных? Не знаю. Думаю, люди, которые любят футбол, хотели бы перенести чемпионат мира в другую страну.

Позиция американского президента – забывать, игнорировать самых обездоленных, самых слабых, думать о своих экономических интересах. Американский президент не думает о людях. Он думает только о деньгах.

Я не знаю, является ли футбол лучшим способом протеста против этого, но есть вещи, которые для меня неприемлемы.

Знаете, что я почувствовал, когда увидел вручение Трапму Премии мира ФИФА? Стыд. Это так печально. Футбол этого не заслуживает. Это позор», – сказал Фонсека.