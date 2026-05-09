Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»

В «Реале» все же был заговор против бывшего тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщил в соцсетях журналист Ромен Молина.
О том, что Алонсо «сливают», руководство предупреждал нападающий Килиан Мбаппе. Он сообщал, кто входит в число заговорщиков: Джуд Беллингем, Эндрик, Винисиус и Федерико Вальверде. В какое-то время в группу входил Родриго.
- «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Впереди – Эль Класико (10 мая).
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
- Мбаппе сейчас травмирован.
Источник: «Бомбардир»