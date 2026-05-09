Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»

Вчера, 20:10
5

В «Реале» все же был заговор против бывшего тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщил в соцсетях журналист Ромен Молина.

О том, что Алонсо «сливают», руководство предупреждал нападающий Килиан Мбаппе. Он сообщал, кто входит в число заговорщиков: Джуд Беллингем, Эндрик, Винисиус и Федерико Вальверде. В какое-то время в группу входил Родриго.

  • «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Впереди – Эль Класико (10 мая).
  • «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
  • Мбаппе сейчас травмирован.

Skull_Boy
1778347332
Как раз все те клоуны, которые по полю пешком ходят
Ответить
Чугунный скороход
1778348033
Полыхнуло в реале знатно
Ответить
Desma
1778349723
Оказывается черножопый ещё и стукачок?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778351186
РФСПРФ ГРФ заговор против Алонсо в Реале организовал Макрон ⚽
Ответить
Коста008
1778354314
Хотели слить тренера, а по итогу слили сезон. Гениальный план, Уолтер, надежный, ***, как швейцарские часы
Ответить
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
