Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»

В «Реале» все же был заговор против бывшего тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщил в соцсетях журналист Ромен Молина.

О том, что Алонсо «сливают», руководство предупреждал нападающий Килиан Мбаппе. Он сообщал, кто входит в число заговорщиков: Джуд Беллингем, Эндрик, Винисиус и Федерико Вальверде. В какое-то время в группу входил Родриго.