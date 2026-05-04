Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1

«Метц» лишился шансов сохранить место в Лиге 1 после домашнего поражения от «Монако» со счетом 1:2 в 32-м туре.

Темно-бордовые занимают 18-е место в чемпионате Франции с 16 очками. За два тура до финиша турнира они лишились шансов побороться за 16-е место, которое дает право на участие в стыковых матчах. Сейчас у идущего 16-м «Осера» на счету 28 очков.

«Метц» вылетел из Лиги 1 в 3-й раз за 5 сезонов. Ранее он отправлялся дивизионом ниже по итогам сезонов-2021/22 и 2023/24, но на следующий год возвращался обратно.