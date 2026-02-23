Введите ваш ник на сайте
Агент прокомментировал интерес к Кисляку из Бразилии

Вчера, 17:56
3

Футбольный агент Александр Маньяков отреагировал на интерес «Палмейраса» и «Фламенго» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

  • 20-летний Кисляк – воспитанник «армейцев».
  • Его статистика за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
  • В прошлом году Кисляком интересовались в Турции.

«Вышел инсайд про интерес к Матвею Кисляку со стороны клубов из Бразилии. Вообще бразильский рынок обычно воспринимается в России, как площадка, где РПЛ может подыскать классное усиление. Но российский футболист и пляж Копакабаны, если это не зимний отпуск, в умах общественности – вещи несочетаемые. И все-таки в этом кое-что есть.

Во время февральской поездки в Абу-Даби общался со знающими людьми, которые ежедневно находятся в контакте с бразильскими топ-клубами. И многие говорят, что даже в Бразилии Матвея очень хорошо знают. Естественно дело не доходило до прямых переговоров с ЦСКА, но в списках на усиление нескольких клубов Матвей есть. Более того, я и сам общался с бразильскими коллегами, которые заинтересованность подтвердили.

Так что такие разговоры нельзя воспринимать, использую журналистский жаргон, как летящую в небе «утку». Действительно под ними есть основания.

Что касается карьеры Матвея, то она находится в той точке, откуда путей множество. Естественно, уровень его игры привлекает внимание большого количества команд. Здесь не только Бразилия, но и команды из топ-5 чемпионатов Европы, Саудовской Аравии, Турции. Практически ежедневно общаюсь с большим количеством людей, связанных в том числе с большими европейскими клубами.

Сейчас Кисляк полностью сконцентрирован на выступлении за ЦСКА, который весной будет бороться за все российские трофеи. Но уже летом нас всех может ждать интересная не только для самого Матвея, но и для всего российского футбола, история.

Надеюсь, хотя бы частично ответил на многочисленные вопросы относительно будущего Кисляка.

В моменте хочу пожелать своему другу и клиенту удачи и крепкого здоровья. Не каждый день мы можем следить за становлением действительно большого футболиста.

Думаю, спорить с этим уже невозможно», – написал Маньяков.

Источник: телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Кисляк Матвей
СильныйМозг
1771860597
В Бразилии, буду интересоваться русскими футболистами, тогда, когда мы начнём интересоваться бразильскими хоккеистами.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771861530
Неймар классно играет в Сантосе, но хрустальтные ноги; если бы всех джон джонов и джонов педро поменять на него, тогда ещё понял бы стратегию Семака... а пока плоский круг как говорил Раст Коул
Ответить
Glebaj
1771874146
Чемпионат Бразилии очень конкурентный, классная страна с природой и своим вайбом у каждого города, поехать точно можно и набраться опыта
Ответить
