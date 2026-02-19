Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов объяснил, зачем ЦСКА понадобился Баринов

19 февраля, 16:22

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о причинах перехода полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Как вы думаете, а может ли быть история с Бариновым, и вообще такой ярый интерес со стороны ЦСКА к 29-летнему футболисту был изначально связан лишь с тем, что летом [Матвей] Кисляк уйдëт в Европу?

– У ЦСКА не было опытного классического опорного полузащитника хорошо знающего российский футбол. Это было основной причиной приглашения Баринова. Кисляк здесь не причeм.

  • 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
  • В этом сезоне он провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 25 встреч, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.

Еще по теме:
Бубнов исключил РПЛ из топ-6 чемпионатов в Европе 20
Бубнов ответил, готов ли он бесплатно работать в «Спартаке» 1
Бубнов составил топ-3 лучших тренеров мира 5
Источник: телеграм-канал «Бубнов | Аналитика ⚽️»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий Кисляк Матвей Бубнов Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
3
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
3
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Роналду дважды забил «Аль-Хазму» – теперь у него 964 гола
Вчера, 23:57
1
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Все новости
Все новости
У клуба Первой лиги сорвался трансфер экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
1
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
4
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
33
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
12
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Скауты просматривают двух игроков «Спартака»
Вчера, 17:24
8
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
Вчера, 16:58
3
Радимов отказал «Зениту» в статусе фаворита сезона РПЛ
Вчера, 16:32
5
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
Вчера, 16:06
ВидеоДзюба попробовал себя в качестве вратаря
Вчера, 15:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 