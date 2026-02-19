Бубнов объяснил, зачем ЦСКА понадобился Баринов

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о причинах перехода полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Как вы думаете, а может ли быть история с Бариновым, и вообще такой ярый интерес со стороны ЦСКА к 29-летнему футболисту был изначально связан лишь с тем, что летом [Матвей] Кисляк уйдëт в Европу?

– У ЦСКА не было опытного классического опорного полузащитника хорошо знающего российский футбол. Это было основной причиной приглашения Баринова. Кисляк здесь не причeм.