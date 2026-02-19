Бубнов объяснил, зачем ЦСКА понадобился Баринов

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о причинах перехода полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
– Как вы думаете, а может ли быть история с Бариновым, и вообще такой ярый интерес со стороны ЦСКА к 29-летнему футболисту был изначально связан лишь с тем, что летом [Матвей] Кисляк уйдëт в Европу?
– У ЦСКА не было опытного классического опорного полузащитника хорошо знающего российский футбол. Это было основной причиной приглашения Баринова. Кисляк здесь не причeм.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- В этом сезоне он провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 25 встреч, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Бубнов | Аналитика ⚽️»